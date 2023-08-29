Мир 29 августа 2023, 09:33 Французский политик обвинил фон дер Ляйен в грабеже армии из-за помощи Украине Французский политик Филиппо: глава ЕК ограбила армию страны, снабжая ВСУ оружием РИА «Новости»

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжила грабить армию Франции и затягивать украинский конфликт, отправляя ВСУ боеприпасы на миллиарды евро. К такому выводу пришел лидер французской партии «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в своем блоге на X (бывший Twitter).

«Урсула решает отправить снаряды на 1,1 миллиарда евро (более 113 миллиардов рублей) на Украину», — высказался Филиппо.

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Политик задал резонный вопрос: кто именно давал согласие на подобные действия? В этом же посте Филиппо призвал противостоять попыткам ЕК грабить французскую армию.

По данным ТАСС, представитель дипломатической службы Евросоюза Петер Стано привел подсчеты поставок ВСУ за последние полгода. Так, армия Украины получила 223,8 тысячи артиллерийских снарядов и 2,3 тысячи ракет, суммарная стоимость которых составила 1,1 миллиарда евро.

Ранее сотрудники посольства России во Франции заявили, что военная помощь Украине со стороны французского руководства лишь способствует эскалации конфликта.