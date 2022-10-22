«Заприте ее!». Французский политик назвал Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее слов об Украине | 360°

Мир 22 октября 2022, 19:12 «Заприте ее!». Французский политик назвал Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее слов об Украине Политик Филиппо возмутился предложением главы ЕК фон дер Ляйен регулярно помогать Украине РИА "Новости"

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Французский политик Флориан Филиппо обозвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей. Так он отреагировал в Twitter на ее предложение о регулярных выплатах Украине.

Филиппо подсчитал, что предложенные фон дер Ляйен 1,5 миллиарда в месяц — это 18 миллиардов в год. Политик с иронией назвал это абонементом.

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«Урсула сходит с ума! Заприте ее! 1,5 миллиарда в месяц для Украины Зеленского (подписка!) или 18 миллиардов каждый год», — возмутился он.

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Политик добавил, что все это происходит во время ужасного кризиса в Европе: в условиях дефицита и безработицы.

Филиппо призвал остановить это безумие.

Ранее сообщалось, что президент США Байден объяснил беспрецедентные денежные дотации Украине желанием помешать России достичь успеха. В интервью американскому телеканалу он заявил, что финансовая поддержка Киева с американской стороны — это не только «про украинцев», но еще и о НАТО и о Западной Европе.