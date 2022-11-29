29 ноября 2022, 09:28
Французский политик назвал цену, которую Европа заплатит за помощь Украине
Французский политик Филиппо: Европа лишится триллионов евро за решение помогать Украине
Соединенные Штаты обогатятся с помощью конфликта на Украине. Однако для Европы поддержка киевского режима закончится плохо. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал лидер французского движения «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
«Наша реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США!» — написал он.
Реклама
По его мнению, США лоббировали собственные интересы среди европейских лидеров, а потом сделали их «активными соучастниками этой бойни». Филиппо призвал Европу проснуться.
Реклама
Ранее лидер партии «Вставай, Франция» и депутат Национального собрания Франции Николя Дюпон-Эньян высказал мнение, что страна должна прекратить поставки оружия на Украину, ведь украинский президент Владимир Зеленский хочет начать третью мировую войну.
США
Европа
Украина
Конфликт на востоке Украины
Реклама
Реклама