Мир 29 ноября 2022, 09:28 Французский политик назвал цену, которую Европа заплатит за помощь Украине Французский политик Филиппо: Европа лишится триллионов евро за решение помогать Украине Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Соединенные Штаты обогатятся с помощью конфликта на Украине. Однако для Европы поддержка киевского режима закончится плохо. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал лидер французского движения «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Наша реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США!» — написал он.

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По его мнению, США лоббировали собственные интересы среди европейских лидеров, а потом сделали их «активными соучастниками этой бойни». Филиппо призвал Европу проснуться.

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Ранее лидер партии «Вставай, Франция» и депутат Национального собрания Франции Николя Дюпон-Эньян высказал мнение, что страна должна прекратить поставки оружия на Украину, ведь украинский президент Владимир Зеленский хочет начать третью мировую войну.