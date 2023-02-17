Мир 17 февраля 2023, 06:34 Французский политик назвал Швейцарию менее сумасшедшей, чем другие страны Запада Политик Филиппо назвал Швейцарию менее сумасшедшей из-за отказа поставлять Украине оружие РИА «Новости»

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НАТО не смог понять, почему Швейцарию отказалась поставлять оружие на Украину. Причина в том, что это страна лучше остальных осознает катастрофические последствия такой помощи, заявил в своем Twitter лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он написал, что у альянса появились вопросы к правительству Швейцарии из-за отказа следовать общепринятой на Западе линии. Флориан Филиппо объяснил, что оно поступает разумней остальных государств.

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«Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?», — написал политик.

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Швейцария заняла нейтральную позицию, отклонила запрос Германии и Дании на реэкспорт боевых машин пехоты и снарядов к ним на Украину. Однако под давлением других страны Запада в стране стали обсуждать исключение из правил, заявило агентство Reuters. Профессор кафедры дипломатии и консульской службы дипломатический академии МИД России Владимир Винокуров предупредил, что правительство рано или поздно пойдет на уступки.