Мир 27 февраля 2024, 08:18 Французский политик назвал противоречивым молчание о сносе памятников на Украине Советник Саркози: молчание ЕС о сносе памятников на Украине противоречиво Pxhere

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Молчание Европы о сносе памятников и переименовывании целых улиц в честь нацистов на Украине является противоречивым. Такое мнение выразил французский правозащитник, советник экс-президента страны Николя Саркози Арно Кларсфельд в своем аккаунте в социальной сети X.

Он напомнил, что Европу строили на победе над нацизмом. Поэтому, по его словам, сложившаяся на Украине ситуация довольно противоречивая.

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«Для нынешней Европы противоречиво добровольно хранить молчание в то время, как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом», — указал он.

Политик напомнил, что в последнее время на Украине возводят памятники и называют широкие проспекты в честь местных националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожали еврейские семьи.

Кларсфельд добавил, что эту ситуацию не получится бесконечно скрывать. Он призвал решать проблему, особенно в том случае, если Украина хочет присоединиться к Евросоюзу.

Недавно вандалы испортили аллею памяти погибшим в Великой Отечественной войне в Харькове. Они измазали красной краской памятники.