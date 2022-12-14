Мир 14 декабря 2022, 05:01 Французский политик назвал Макрона безумцем за помощь Украине Французский политик Филиппо назвал действия президента Макрона «безумными» РИА «Новости»

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Действия президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Украины «безумны», заявил политик Флориан Филиппо. Об этом он написал в Twitter.

Политик напомнил, что резидент Елисейского дворца объявил о пакете поддержки энергетической инфраструктуры Украины в размере 76,5 миллиона евро. При этом французы продолжают страдать на фоне глубокого экономического кризиса. В стране растет уровень инфляции, безработицы, учреждения образования уже не отапливаются.

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«Когда же остановят этих безумцев?!» — задался вопросом Филиппо.

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Во Франции растет недовольство населения из-за поддержки Парижем Киева. Простые граждане удивляются, почему средства идут другой стране, при этом ситуация в самой Франции продолжает ухудшаться.

Ранее представительница Республиканской партии США Лорен Боберт переизбралась в Конгресс. Она стала известна из-за критики политического курса Вашингтона, поддерживающего Украину.