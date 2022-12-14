14 декабря 2022, 05:01
Французский политик назвал Макрона безумцем за помощь Украине
Французский политик Филиппо назвал действия президента Макрона «безумными»
Действия президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Украины «безумны», заявил политик Флориан Филиппо. Об этом он написал в Twitter.
Политик напомнил, что резидент Елисейского дворца объявил о пакете поддержки энергетической инфраструктуры Украины в размере 76,5 миллиона евро. При этом французы продолжают страдать на фоне глубокого экономического кризиса. В стране растет уровень инфляции, безработицы, учреждения образования уже не отапливаются.
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«Когда же остановят этих безумцев?!» — задался вопросом Филиппо.
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Во Франции растет недовольство населения из-за поддержки Парижем Киева. Простые граждане удивляются, почему средства идут другой стране, при этом ситуация в самой Франции продолжает ухудшаться.
Ранее представительница Республиканской партии США Лорен Боберт переизбралась в Конгресс. Она стала известна из-за критики политического курса Вашингтона, поддерживающего Украину.
Франция
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