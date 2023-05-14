14 мая 2023, 19:18
Французский политик назвал данные о безумном Зеленском предупреждением для всего мира
Экс-депутат ЕП Филиппо призвал обратить внимание на данные о неадекватности Зеленского
Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский появляется на публике в неадекватном состоянии, должна быть предупреждением для всего мира. Такое мнение высказал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Он обратил внимание на недавнюю статью The Washington Post — издание опубликовало документы, касающиеся внутренней ситуации на Украине.
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«В них говорится о безумном Зеленском, кричащем на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию», — отметил Филиппо.
По мнению политика, тот факт, что СМИ обнародовали эти данные, можно считать предупреждением для всего мира.
Речь идет о публикации WP, в которой издание сослалось на слитые в Сеть секретные материалы Пентагона, которые включали в том числе личную переписку Зеленского.
По информации газеты, президент Украины за закрытыми дверями предлагал оккупировать приграничные территории России и взорвать трубопровод «Дружба».
В документах Пентагона Зеленского описали как «лидера с агрессивными инстинктами», образ которого резко контрастирует с созданным имиджем.
Владимир Зеленский
Украина
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