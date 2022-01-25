Французский парламентарий Ларив выступил за выход страны из НАТО

Член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив заявил, что стране следует выйти из состава НАТО. Об этом написал RT.

По мнению парламентария, НАТО должен был исчезнуть после холодной войны, однако альянс существует и продолжает расширяться. В своем обращении к главе французского МИД Жан-Иву Ле Дриану Ларив указал на то, что НАТО проводил операции в том числе на Балканах, в Афганистане и Ливии и эти действия не гарантировали мировой безопасности и безопасности Франции.

«Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, направленному против Китая и России. Напротив, Франция заинтересована в том, чтобы говорить собственным голосом», — заключил Ларив.