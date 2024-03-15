Мир 15 марта 2024, 14:01 Французский офицер заявил о превосходстве российской армии Marianne: армию Франции назвали мажоретками в сравнении с ВС России РИА «Новости»

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Французских военнослужащих шокировало заявление президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Один из высокопоставленных офицеров подчеркнул, что ВС России во многом превосходят армию Франции. Его слова привело издание Marianne.

«Не стоит обманывать себя: против русских мы все равно что армия мажореток», — сказал собеседник журналистов.

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По его мнению, решение отправить французских военных на Украину было бы неразумным. В Елисейском дворце утверждают, что Макрон тщательно обдумал свои слова о поддержке украинских властей. Таким образом он хотел подать «мощный сигнал», поделился с изданием один из советников.

В Службе внешней разведки России заявили, что слова Макрона о французских солдатах на Украине — всего лишь безумные, параноидальные мечты.