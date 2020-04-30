Французский министр: страну ждет экономический шок

По словам чиновника, для руководства страны сигналом тревоги является сокращение ВВП на 5,8% в первом квартале текущего года. По мнению Ле Мэра, Франции нужно вернуть экономическую активность.

«Самое тяжелое еще впереди», — обратил внимание министр.

Он добавил, что после выхода страны из режима самоизоляции, который намечен на 11 мая, придется наблюдать волну банкротств и ликвидацию рабочих мест.