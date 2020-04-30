    30 апреля 2020, 21:06

    Французский министр: страну ждет экономический шок

    Артур Блянихов

    Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил, что на фоне распространения коронавируса республику ждет сильный спад ВВП. Это приведет к экономическому шоку. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    По словам чиновника, для руководства страны сигналом тревоги является сокращение ВВП на 5,8% в первом квартале текущего года. По мнению Ле Мэра, Франции нужно вернуть экономическую активность.

    «Самое тяжелое еще впереди», — обратил внимание министр.

    Он добавил, что после выхода страны из режима самоизоляции, который намечен на 11 мая, придется наблюдать волну банкротств и ликвидацию рабочих мест.