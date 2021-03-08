Французский миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета

Французский депутат и миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета во Франции. В результате происшествия скончался и пилот вертолета.

Вертолет упал в районе коммуны Тук в Нормандии, сообщило издание Le Parisien. В материале указано, что по сообщению бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации, вертолет разбился при взлете.

Французский лидер Эммануэль Макрон в своем аккаунте в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью политика, внезапную смерть Дассо он назвал большой потерей.

«Оливье Дассо любил Францию. Капитан промышленности, депутат, местное выборное должностное лицо, командующий запасом ВВС: при жизни он не переставал служить нашей стране», — написал Макрон.

Оливье Дассо было 69 лет. Его отец Серж Дассо был известным политиком и бизнесменом.