  • Французский колледж назвал классы по мотивам «Гарри Поттера»

    03 сентября 2019, 15:57

    Дарья Бунякова

    Студенты колледжа во Франции могут почувствовать себя учащимися магического Хогвартса или других школ вселенной «Гарри Поттера». Руководство учебного заведения решило переименовать классы для придания большей индивидуальности.
    Французский колледж назвал классы по мотивам «Гарри Поттера»

    Гарри Поттер и консультация экзорциста. В книгах Роулинг нашли настоящие проклятья

    Подробнее

    Раньше классы колледжа Святого Этьена в Страсбурге разделялись. Одни были с уклоном в экономико-социальные дисциплины, а остальные углублялись в науку. Такое деление решили отменить, а названия классов изменить. среди студентов провели опрос, согласно которому учащиеся в рамках школы хотели перенестись в книги Джоан Роулинг. Руководство пошло пошло им навстречу.

    «Студенты предложили тему Гарри Поттера, и мы это сделали. Добро пожаловать в Хогвартс», — сказано в сообщении колледжа в Facebook.

    Французский колледж назвал классы по мотивам «Гарри Поттера» | Изображение 1
    Источник фото: facebook.com/college.episcopal.saint.etienne

    Сообщение сопровождается фотографией слайда презентации, где перечислены новые называния классов. Теперь в учебном заведении есть Гриффиндор, Слизерин, Пуфендуй, Когтерван, Дурмстранг, Шармбатон и Ильверморни. Первые четыре относятся к Хогвартсу, а остальные к другим школам магии.

    Как пишет letribunaldunet.fr, названия будут действовать не всегда. Перед каждым новым учебным годом будет проводиться голосование за необычные предложения.