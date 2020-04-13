Французский киноактер умер от коронавируса

Отмечается, что артист получил известность благодаря ролям второго плана. Он работал с такими известными актерами французского кинематографа, как Ален Делон, Жерар Депардье, Жан-Поль Бельмондо и Пьер Ришар. С последним он снимался в комедии «Высокий блондин в черном ботинке».

По данным издания, во Франции короновирусной инфекцией заразились около 95,5 тысячи человек, скончались порядка 14 тысяч.