России посоветовали подавать иски по Украине в западные суды

России следует подавать иски о нарушениях прав человека на Украине в суды западных стран. Разбирательств на отечественных площадках будет недостаточно.

Приглашенный профессор МГУ и доктор публичного права Университета Монпелье Карин Беше-Головко подчеркнула, что Запад уже направил на Украину собственных следователей для подготовки международного процесса против РФ. Ее мнение в ходе круглого стола «Доказательства массовых военных преступлений вооруженных сил и нацподразделений Украины в Мариуполе» привело РИА «Новости».

«Мы все понимаем, что есть нарушения прав человека, но недостаточно говорить об этом в Telegram, нужно действовать юридически», — сказала Беше-Головко.

Подать иск в западный суд России будет непросто, заметила юрист. Однако в ряде стран — например, Бельгии и Франции, существует такое понятие, как «универсальная компетенция».

«Если вопрос касается нарушения прав человека, то национальный суд таких стран может рассматривать такие иски. Нужно найти адвокатов конкретно в этих странах, которые могут этим заниматься», — пояснила эксперт.

Она нашла положительным тот факт, что Россия не является участником международного уголовного суда (МУС), так как в рамках этой инстанции действовать не стоит. Юрист призвала РФ действовать аккуратно и осторожно, но начинать «играть на юридическом поле», поскольку «потом может быть поздно».

Ранее США ввели очередной пакет санкций в отношении России. В него попали 29 физических и 40 юридических лиц.