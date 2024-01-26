Мир 26 января 2024, 02:31 Французский историк успокоил НАТО: Россия не собирается нападать Французский историк Тодд: Россия никогда будет нападать на НАТО РИА «Новости»

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Россия не намерена нападать на западные государства, военная доктрина страны направлена только на оборону. Об этом заявил историк из Франции Эммануэль Тодд в беседе с L’invité.

«Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», — сказал он.

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Тодд отметил, что если возникнет угроза России и ее народу со стороны НАТО, то правительство решит нанести превентивный удар посредством ядерного оружия. Историк выразил надежду, что лидеры западных стран осознают это.

«Чтобы говорить, что эта страна собирается захватить весь мир, нужно быть, ну не знаю, сумасшедшим», — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, в этом нет никакой необходимости.