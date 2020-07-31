Французский историк признался в отвращении к снесшим памятник Жозефине

«Разрушение тем более одиозно, что оно свидетельствует прежде всего о беспросветном невежестве разъяренных активистов из небольших группировок», — подчеркнул специалист.

Он рассказал, что Жозефина была рождена в семье мелких плантаторов. Она не участвовала в восстановлении рабовладельческого режима в колониях. Именно об этом повелел Бонапарт в 1802 году, информирует «Царьград».

По словам ученого, те, кто демонтировал памятник, не знают своих предков. Генифе считает, что нельзя точно сказать, были они рабами, мастерами, рабочими, вольноотпущенными или «свободными цветными людьми». Активистам не удалось объяснить, что именно вызывает у них недовольство.

Он добавил, что эти люди не имеют права мстить за депортацию африканских рабов в Америку, потому что не являются их предками. Речь идет только о мифических корнях. Как заявил ученый, радикалы поддались плохому веянию США. Генифе заключил, что человек должен принимать и позитивное, и негативное прошлое своего государства.

Ранее сообщалось, что 26 июля сторонники независимости французской Мартиники снесли и разбили молотками памятник Жозефине Богарне.