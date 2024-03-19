Мир 19 марта 2024, 17:47 Французский генштаб заявил о подготовке к самым трудным боям Генерал Шилль: Генштаб Франции готовится к трудным конфликтам Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Генштаб Франции готовится к самым трудным боям, так как страна не застрахована от проявляющейся во всем мире напряженности. Об этом сообщил начальник штаба армии генерал Пьер Шилль в колонке для Le Monde.

Он проанализировал глобальные тенденции. Международные правила ослабли, а вооруженное насилие расширилось. Фантазии о современных дистанционных боях полностью развенчались, подчеркнул генерал.

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«Чтобы защититься от нападений и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным боям», — отметил Шилль.

Обороноспособность государства опирается на ядерный арсенал и войска, совместимые с армиями союзников, добавил генерал.

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