Французский Генштаб опубликовал запись обмена радиосообщениями с российским кораблем

Генштаб Франции обнародовал аудиозапись радиообмена французской военно-морской группы с военным фрегатом класса «Адмирал Григорович» России во время морских маневров. Диалог получился очень вежливым.

В сообщении Генштаба в Twitter говорится, что после того, как авианосная ударная группа из Франции присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса «Адмирал Григорович».

Далее приводим расшифровку аудиозаписи.

Французские военные (Ф): Вы приближаетесь к нашей позиции, измените, пожалуйста, курс.

Российские военные (Р): Меняю курс.

Ф: Спасибо. Также уведомляем, что к югу от вас действует французский авианосец, прошу вас держать безопасную дистанцию в 10 морских миль.

Р: Хорошо, я понял, буду держать безопасную дистанцию в 10 морских миль от французского авианосца.

Ф: Спасибо.