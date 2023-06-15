Мир 15 июня 2023, 04:09 Французский генерал рассказал о неприятном сюрпризе, который Россия подготовила Украине Генерал Франции Кемпф назвал уничтожение техники Запада неприятным сюрпризом для Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Успешное уничтожение западных танков российской армией заметили и во Франции. Научный сотрудник Фонда стратегических исследований генерал Оливье Кемпф заявил в интервью изданию Le Figaro, что это стало неприятным сюрпризом для Украины.

По его мнению, вряд ли на Западе осталось что-то, что можно отправить на Украину. Так генерал ответил на вопрос о новых военных поставках ВСУ. К тому же происходящее контрнаступление могло разочаровать западных союзников киевского режима.

Реклама

«Да и нынешние потери стали плохим сюрпризом. Все идет не так, как задумал Запад. Не по западному плану», — сказал Кемпф.

Военный также отметил, что многие машины, если не уничтожены, то выведены из строя. А их ремонт — практически нереализуемое дело во фронтовых условиях. Но больше всего ВСУ не ожидали, что столкнутся с настолько мощной первой линией обороны России, уверен французский эксперт.

Ранее в НАТО подтвердили потери западной техники во время контрнаступления Украины. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это было ожидаемо.