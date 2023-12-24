Мир 24 декабря 2023, 19:58 Французский генерал придумал лучший сценарий для Украины Французский генерал Паломеро: ВСУ предстоит пережить тяжелую зиму РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинских военных ждет ужасная зима, им нужно хотя бы удержать текущие позиции. Такое мнение в эфире телеканала France 3 высказал бывший глава Главного штаба ВВС Франции, генерал Жан-Поль Паломеро.

«В лучшем случае, они смогут отстоять свои нынешние позиции», — сказал он.

Реклама

По его мнению, у ВСУ есть шанс улучшить свои позиции только в случае увеличения финансирования со стороны западных союзников.

В руководстве украинской армии уже признали, что контрнаступление пошло не так, как планировалось. Главком ВСУ Валерий Залужный подчеркивал, что «красивого прорыва не будет».

В Европе все чаще стали озвучивать тезис о якобы имеющейся угрозе со стороны России в случае ее победы на Украине. В Великобритании утверждают, что мир может вернуться в «эпоху диктатуры». Глава европейской дипломатии призвал мобилизовать все ресурсы и не допустить победу России.