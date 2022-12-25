Мир 25 декабря 2022, 00:29 Французский футболист погиб в перестрелке в возрасте 22 лет BFM Marseille: футболист «Обань» Адель Сантана Менди погиб в перестрелке в 22 года Pxhere

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Футболист французского клуба «Обань» Адель Сантана Менди погиб в возрасте 22 лет. Об этом сообщил BFM Marseille. Спортсмена убили во время перестрелки.

Как указано в материале, все произошло в пятницу, 23 декабря, в Марселе. На месте преступления правоохранители обнаружили 27 гильз. Воспитанник команды «Марселя» скончался в больнице. По словам источника издания, он получил два ранения.

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«Все наши мысли и соболезнования обращены к его семье», — говорится в заявлении команды «Обань».

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Менди выступал за футбольный клуб с июля 2022 года. В текущем сезоне спортсмен провел 11 матчей. За «Марсель» Менди играл с 2016 по 2018 года. Также футболист выступал в клубах Англии и Андорры.

В декабре стрельба произошла возле школы в Чикаго. По данным чикагского офиса CBS News, двое подростков погибли. Им было по 16 лет, один из них умер на месте. Другого молодого человека в тяжелом состоянии доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей, он скончался. Еще двое подростков получили ранения. Их состояние медики оценивали как тяжелое, но стабильное.