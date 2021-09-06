Французский футболист Адамс скончался после 39 лет пребывания в коме

Бывший футболист «Ниццы», «Пари Сен-Жермен», «Нима» и сборной Франции Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет. Он скончался после почти 40-летнего пребывания в коме. Сообщение появилось на странице «Нима» в Twitter.

«Сегодня утром мы узнали о смерти Адамса. Клуб выражает самые искренние соболезнования его семье и друзьям», — сказано в заявлении «Нима».

Как уточнило издание The Mirror, Адамс скончался утром 6 сентября в палате госпиталя при университете города Ним. Он находился в коме 39 лет.

Адамс впал в кому с 17 марта 1982 года после врачебной ошибки. Ее допустили во время операции на колене в одной из больниц Лиона. С тех пор жизнь жена спортсмена Бернадетт просила медиков поддерживать его в вегетативном состоянии.

Адамс играл на позиции центрального защитника. Он выступал за сборную Франции с 1972 по по 1976 год, участвовал в 22 матчах. На чемпионате Франции Адамс выступал, в частности, за «Ниццу» и «Пари Сен-Жермен». В начале 1980-х он играл на любительском уровне.