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    23 февраля 2022, 09:21

    Французский евродепутат назвал условие выхода Киева из кризиса

    Французский евродепутат назвал условие выхода Киева из кризиса

    Оксана Кириллова

    Кризис на Украине можно будет урегулировать, если Киев оперативно согласится признать автономию ДНР и ЛНР. Таким мнением поделился член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен в беседе с журналистом ТАСС.

    Французский евродепутат назвал условие выхода Киева из кризиса

    Французский политик выразил сожаление в связи с тем, что решение России признать автономию двух республик Донбасса «поставило под сомнение процесс в рамках Минских соглашений». При этом Жювен признал, что за годы конфликта Украина так и не выполнила свои обязательства, и подчеркнул, что возвращение к протоколу Минских соглашений «потребует серьезных изменений со стороны украинских властей».

    Российский президент Владимир Путин объявил о признании РФ суверенитета ЛНР и ДНР во время телеобращения к соотечественникам 21 февраля. С лидерами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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