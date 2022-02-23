Французский евродепутат назвал условие выхода Киева из кризиса

Кризис на Украине можно будет урегулировать, если Киев оперативно согласится признать автономию ДНР и ЛНР. Таким мнением поделился член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен в беседе с журналистом ТАСС.

Французский политик выразил сожаление в связи с тем, что решение России признать автономию двух республик Донбасса «поставило под сомнение процесс в рамках Минских соглашений». При этом Жювен признал, что за годы конфликта Украина так и не выполнила свои обязательства, и подчеркнул, что возвращение к протоколу Минских соглашений «потребует серьезных изменений со стороны украинских властей».

Российский президент Владимир Путин объявил о признании РФ суверенитета ЛНР и ДНР во время телеобращения к соотечественникам 21 февраля. С лидерами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых они себя провозглашали.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что допускает возможность отказа страны от связей с РФ. Затем проект о разрыве дипломатических отношений с Россией внесли в Раду.

В российском МИД ранее заявили, что не хотят разрывать дипотношения.