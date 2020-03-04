Французский экстремал вскарабкался без страховки на 34 этаж в Испании

«Человек-паук» покоряет небоскребы с середины 90-х. С тех пор он поднялся около 130 раз на разные высотки по всему миру. Среди последних примеров — небоскреб Ariane в пригороде Парижа, 230-метровое здание Salesforce Tower в Лондоне и дубайская башня «Бурдж-Халифа». Достижения Робера попали в Книгу рекордов Гиннеса.

По данным издания, среди самых высоких небоскребов Испании 142-метровая башня Глориес находится на 14 месте. Роберу удалось добраться до последнего этажа высотки в 11 часов утра по местному времени. После этого он спустился вниз, где его ждали спасатели, медики и сотрудники полиции.