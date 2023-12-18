Мир 18 декабря 2023, 02:57 Французский экономист назвал безумием решение ЕС по Украине Эрлен назвал решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС безумным РИА «Новости»

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Евросоюз совершил большую ошибку, решив начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Такое мнение высказал французский экономист Филипп Эрлен в соцсети X.

«Европейский Союз принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Какое безумие…» — написал он.

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Результатом саммита в Брюсселе 14 декабря стало решение о запуске переговоров переговоров о будущем членстве в Европейском союзе с Украиной и Молдавией.

Бывший представитель при ЕС Константин Елисеев отметил, что обидчивость и эмоциональность украинского президента Владимира Зеленского может помешать вступлению страны в Евросоюз. Он привел в пример встречу главы Украины с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Эмоциональный короткий обмен репликами «стал лишь очередным примером того, как делать не нужно», заметил Елисеев.