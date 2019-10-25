Французский дипломат «вернул» России статус великой державы

Внешняя политика России опирается на три столпа, которые свидетельствуют о ее статусе мировой державы. Во Франции считают, что это экономика, мягкая сила и безопасность.

Об успехе России в отстаивании суверенитета других государств в интервью изданию Le Figaro рассказал экс-посол Франции в Москве и сотрудник Института международных и стратегических исследований (IRIS) Жан де Глиниасти.

Москва, по его словам, может не только поддерживать диалог, но и способна договориться со всеми. В качестве примера Глиниасти привел ситуацию в Сирии, заметив, что прекращение боевых действий и установление мира в республике — заслуга россиян, а не американцев.

«Русским необходимо показать, что они способны продвигать мир», — добавил дипломат, отметив, что сейчас в Сирии российская сторона «играет второй раунд», который касается политической стабилизации региона.

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Влияние США на сирийской территории сохраняется, но Вашингтон, как полагает Глиниасти, признает растущий авторитет Москвы. В свою очередь, европейские страны, и Франция в том числе, контроль над происходящим потеряли окончательно. Скорее всего, им придется надолго покинуть Ближний Восток.

Россия, напомнил француз, давно развивает отношения с африканским континентом и со времен СССР помогала ему в борьбе против колониального гнета. Об этом Глиниасти упомянул в контексте разговора о состоявшемся в Сочи форуме «Россия — Африка».

Экономика, мягкая сила и безопасность, подчеркнул дипломат, являются тремя столпами внешней политики РФ как великой державы. При этом государство отличается отсутствием больших финансовых возможностей. Недостатки Москва с успехом компенсирует дипломатическим умом.