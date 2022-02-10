Французский дипломат Геэнно назвал ошибкой НАТО обещание принять Украину в свои ряды

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Жан-Мари Геэнно в интервью изданию Le Figaro назвал ошибкой НАТО решение расширяться на восток. Об этом написало «Утро.ру».

НАТО начал расширяться на восток после распада СССР, сказал эксперт. По его мнению, обещание альянса принять в свои ряды Украину и Грузию было плохим решением, испортившим отношения с Россией. Это лишило Россию возможности выстраивать дружеские отношения с НАТО и с Украиной, считает Геэнно.