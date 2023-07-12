Мир 12 июля 2023, 16:52 Французский депутат Жолли призвал власти проанализировать потенциальную ядерную угрозу из-за ситуации на ЗАЭС

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Депутат Национального собрания Франции Алексис Жолли заявил главе МИД Катрин Колонне, что крайне обеспокоен ситуацией, разворачивающейся вокруг ЗАЭС. Об этом сообщил RT.

Парламентарий в своем письме отметил, что Франции необходимо провести оценку потенциальной ядерной угрозы в случае, если произойдет нападение на Запорожскую АЭС. А также озвучить позицию, которую займет страна в случае обострения ситуации.

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«На самом деле в контексте украинского контрнаступления эта огромная атомная электростанция представляет собой серьезный вызов для международной безопасности и общественного здравоохранения», — написал Алексис Жолли.

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