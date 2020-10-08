Французский депутат прокомментировал позицию Штатов по СНВ-III

Парламентарий объяснил подобное положение дел тем, что Москва и Вашингтон пока не смогли прийти к компромиссу во время переговоров о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Марилосян заметил, что этот документ является одним из факторов мировой стабильности. Он предположил, что американская сторона не намерена ратифицировать новое соглашение.

«Аргумент Вашингтона заключается в том, что на переговорах не присутствовала китайская сторона, однако многие эксперты склоняются к мысли, что это лишь отговорка, чтобы не подписывать новое соглашение», — обратил внимание законодатель.