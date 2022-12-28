Мир 28 декабря 2022, 09:51 Французский депутат пожаловался на нечестный газовый контракт с Германией Французский депутат Танги пожаловался на нечестный контракт с ФРГ о поставках газа РИА «Новости»

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Соглашение Франции и Германии о взаимных поставках энергоносителей несправедливо и невыгодно для Франции, указал депутат Национальной ассамблеи страны Жан-Филипп Танги. Текст его обращения к министру энергетического перехода Республики Аньес Панье-Рюнаше по этому поводу оказался в распоряжении Lenta.ru.

Танги пояснил, что две страны заключили договор солидарности, чтобы компенсировать уменьшение поставок российского газа в Европу. В результате Франция была вынуждена «усилить газовую взаимосвязь» с Германией. Депутат обратил внимание министра на договорные и ценовые условия купли-продажи газа. С октября Франция отправляет ФРГ до 100 ГВтч газа в сутки, что эквивалентно 10% того, что Франция ежедневно получает на своих четырех терминалах приема СПГ. Причем страна вынуждена продавать газ, который сама по большой цене купила у США.

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В то же время Германия по договору должна оснащать Францию электроэнергией, однако она не взяла на себя обязательств на случай отсутствия поставок. Политик посетовал на то, что таким образом Франция потеряет энергетический суверенитет и «впервые за 40 лет станет нетто-импортером электроэнергии». Танги напомнил, что французы при этом обеспокоены ростом расходов на электроэнергию.

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Политик попросил министра сделать договор максимально прозрачным, в частности — в отношении тарифа и условий соглашения.