Страны Восточной Европы оказали значительное влияние на то, что Евросоюз в итоге занял антироссийскую позицию. Такое мнение высказал в интервью газете Valeurs Actuelles депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

Он подчеркнул, что изначально непродуманное и поспешное расширение ЕС на восток привело в итоге к печальным результатам, когда объединение попало под сильное влияние своих новых членов.

«Вместо того, чтобы следовать в отношении России мнению стран, скажем, южноевропейского латинского мира, исторически не враждебных России и стремящихся ко всеобщему благу, Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы», — сказал Мариани.

Он подчеркнул, что в результате руководство ЕС стало проводить свою политику на восточном направлении, сверяясь с позициями новых участников объединения. Те же «исторически словно приговорили себя к вражде с Россией». Депутат полагает, что это и стало одной из причин проведения специальной операции на Украине.

«Если бы Европа занимала другую позицию, то можно было бы избежать нашего разрыва с Россией, а уж конфликта на Украине точно не случилось бы», — резюмировал парламентарий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией. Дипломат отметила, что все началось с препятствования строительству и запуску газопроводов.