Мир 27 января 2023, 12:59 Французский депутат Мари-Франс Лоро назвала антироссийские санкции причиной энергокризиса

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Депутат Национального собрания Мари-Франс Лоро Франции написала обращение к министру энергетического перехода страны Аньес Панье-Рюнаше, в котором назвала введение антироссийских санкций причиной нарастающего энергокризиса. Об этом сообщил RT .

Депутат подчеркнула, что из-за экономических ограничений Франции приходится покупать топливо по завышенным ценам. Причем в том числе и сланцевый газ, добычу которого запретили в Евросоюзе по экологическим соображениям.

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«Вводя санкции в отношении России, французы также подверглись санкциям. Они ежедневно сталкиваются с их влиянием, в частности со взрывным ростом цен на энергоносители», — написала Мари-Франс Лоро.

Она задалась вопросом, почему Венгрия, Словакия и Чехия не поддержали эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, чтобы защитить экономические интересы своей страны. Но Франция не делает того же, чтобы позаботиться о своих гражданах.