Французский депутат Европарламента одобрил воссоединение Крыма с Россией

Депутат от Франции Тьери Мариани в ходе выступления в Европарламенте заявил, что Крым присоединился к России законным путем. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание «ПолитНавигатор».

Ранее политик сам неоднократно посещал территорию полуострова. Он подчеркнул, что решение о присоединении территорий прошло в ходе открытого референдума. Кроме того, он заверил, что жители региона сейчас не выступают за возвращение в состав Украины.

«Видели ли вы волну миграции из Крыма в Европу? Нет. И почему? Вы это прекрасно знаете, потому что этот референдум отражал волю большинства населения», — подчеркнул политик.