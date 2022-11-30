Мир 30 ноября 2022, 15:45 Французский багет стал частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Unsplash

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Французский багетный хлеб стал частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили на сайте организации.

Решение приняли специалисты, они внесли багет в список в рамках очередной сессии комитета по охране наследия. Она прошла в Марокко.

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В частности, под охрану организации попали мастерство и культура выпекания французского хлеба вытянутой формы.

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Ранее ЮНЕСКО внесла в этот же список нематериального культурного наследия украинский борщ. Ответственный секретарь Комиссии России по делам организации Григорий Орджоникидзе отметил, что это не единственный вариант данного супа. Помимо украинского борща, различают еще московский, белорусский, польский и другие вариации.

Также он сказал, что ЮНЕСКО занимается странными вещами, беря под защиту национальное блюдо восточноевропейской страны. По его словам, в этом нет необходимости, а сам шаг не даст организации значимых бонусов.