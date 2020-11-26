Французских школьников обвинили по делу обезглавленного учителя

Четырем французским школьникам предъявили обвинения по делу о жестоком убийстве учителя истории Самюэля Пати. Педагога обезглавили в октябре в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Обвинения были предъявлены четырем несовершеннолетним, трех из которых обвинили в пособничестве в убийстве. Всего по делу французского преподавателя проходят 10 человек, сообщил телеканал BFMTV.

В начале ноября СМИ сообщили, что суд предъявил обвинение в «соучастии в террористическом акте» по делу об убийстве трем молодым людям. Прокуратура потребовала отправить их под стражу, но в камеру попали только двое юношей. Девушку оставили под судебным контролем. Молодых людей заподозрили в том, что они общались с убийцей в соцсетях.

Убийство учителя истории Самюэля Пати произошло 16 октября в пригороде Парижа. Мужчина погиб от рук своего 18-летнего ученика. Парень угрожал сотрудникам полиции и был застрелен. Ученик расправился с педагогом через несколько дней после того, как тот показал на занятии карикатуры на пророка Мухаммеда.

Во время национальной церемонии прощания с убитым президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не откажется от подобных карикатур. Эти слова спровоцировали волну возмущения в мусульманском мире.