Мир 30 марта 2023, 08:30 Французских инструкторов призвали привлечь к ответственности за обучение ВСУ Политик Филиппо призвал привлечь к ответственности обучающих во Франции бойцов ВСУ Сайт президента Украины

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Французских инструкторов, обучающих украинских боевиков, необходимо привлечь к ответственности. Об этом в Twitter сообщил бывший депутат Европарламента, лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Французская армия на своей земле обучает украинских солдат! Почему никто не задает вопросы? Их всех нужно привлечь к ответственности» — написал он.

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После начала специальной операции Филлипо часто подвергает критике действия президента Эммануэля Макрона и французского правительства из-за открытой поддержки Украины.

Франция уже передала украинским военным множество военной техники, включая гаубицы Caesar. Также власти страны не исключали поставки боевых самолетов и танков.

Ранее Макрон заявил о готовности Франции помочь ВСУ в контрнаступлении.