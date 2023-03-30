30 марта 2023, 08:30
Французских инструкторов призвали привлечь к ответственности за обучение ВСУ
Политик Филиппо призвал привлечь к ответственности обучающих во Франции бойцов ВСУ
Французских инструкторов, обучающих украинских боевиков, необходимо привлечь к ответственности. Об этом в Twitter сообщил бывший депутат Европарламента, лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Французская армия на своей земле обучает украинских солдат! Почему никто не задает вопросы? Их всех нужно привлечь к ответственности» — написал он.
Реклама
После начала специальной операции Филлипо часто подвергает критике действия президента Эммануэля Макрона и французского правительства из-за открытой поддержки Украины.
Франция уже передала украинским военным множество военной техники, включая гаубицы Caesar. Также власти страны не исключали поставки боевых самолетов и танков.
Ранее Макрон заявил о готовности Франции помочь ВСУ в контрнаступлении.
ВСУ
Украина
Франция
Реклама
Реклама