Французские журналисты пострадали при обстреле в Карабахе

Азербайджанские военные ударили по территории у города Мартуни в Нагорном Карабахе. Во время бомбежки пострадали двое французских журналистов издания Le Monde.

«Двое журналистов французского издания Le Monde пострадали от бомбежки азербайджанских Вооруженных сил близ города Мартуни. Их везут в городскую больницу», — привело РИА «Новости» сообщение Армянского единого информационного центра, работающего при правительстве Армении.

При этом никакой более подробной информации о ранении представителей СМИ в центре не предоставили.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян уточнила, что аккредитацию для освещения ситуации в Нагорном Карабахе прошли порядка 200 журналистов. Все они представляют более 50 иностранных СМИ.

«Большая их часть уже прибыла в Армению и Арцах (Нагорный Карабах — прим. ред.)», — написала она в Facebook.

Армения и Азербайджан развязали военное противостояние в Нагорном Карабахе 27 сентября. Обе страны обвиняют друг друга в обострении территориального конфликта и продолжают бомбежку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне призвал Ереван и Баку прекратить огонь. Ситуацию осложняет позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который открыто поддерживает Азербайджан.