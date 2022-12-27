27 декабря 2022, 17:49
Французские врачи объявили забастовку с требованием удвоить им оплату за прием пациентов
Медицинские работники Франции, которые работают в частных компаниях, объявили недельную забастовку. Врачи требуют увеличить им оплату за прием пациентов в два раза, сообщил телеканал BFMTV.
По данным RT, медицинские работники призывают остальных врачей закрыть свои кабинеты с 26 декабря по 2 января.
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Такими действиями они пытаются добиться надбавки оплаты за прием с €25 до €50. Также врачи требуют улучшения условий их труда.
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Франция
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