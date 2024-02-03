Мир 03 февраля 2024, 10:15 Французские военные назвали виновных в крушении Ил-76 с украинскими пленными AP: во Франции заявили, что ВСУ сбили Ил-76 из ЗРК Patriot vk.com/newsbelgorod / Global Look Press

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Французские военные решили, что перевозивший украинских пленных к точке обмена Ил-76 сбили ВСУ с помощью ракеты, выпущенной из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил источник агентства Associated Press.

По данным разведки, на которые сослались в материале, ВСУ доставили Patriot ближе к цели, а затем включили радар, чтобы сбить самолет.

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Неназванный западный чиновник утверждал, что Ил-76, скорее всего, упал из-за ракетного удара, а не в результате технической неисправности. По его словам, ракету запустили с территории Украины.

Российский военно-транспортный самолет потерпел крушение 24 января в Белгородской области. На его борту находились 65 пленных ВСУ, что подтвердила украинская сторона. Вместе с ними погибли шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. Все собранные на месте ЧП обломки Ил-76 вывезли на специальный полигон. В Кремле предложили провести международное расследование причин крушения самолета, однако пока ни одна страна не откликнулась.