Мир 09 августа 2023, 23:05 Французские военные атаковали захвативших власть мятежников в Нигере Представитель мятежников Абдраман: Франция атаковала Нацгвардию Нигерии Flickr

Читать 360tv в

Французские военные атаковали Национальную гвардию Нигера. Об этом в эфире местного телеканала сообщил представитель «Национального совета по защите отечества» Амаду Абдраман. Совет сформировали мятежники после военного переворота.

Абдраман заявил, что произошло событие «крайней серьезности». Он информировал мировую общественность о поведении французской армии на территории Нигера.

Реклама

«Сегодня, 9 августа 2023 года, в 06:30 позиции Нацгвардии Нигера <…> стали объектом атаки», — сообщил представитель мятежников.

ВС Франции в одностороннем порядке «освободили задержанных террористов» и подняли в воздух военный самолет из Нджамены. Борт прервал все контакты с управлением воздушным движением с момента пересечения границы воздушного пространства Нигера, отметил Абдраман. Военный не сообщил информацию о пострадавших и погибших.

Захватившие власть в Нигере мятежники объявили о денонсации соглашений о сотрудничестве в области безопасности и обороны с Францией. «Национальный совет по защите отечества» принял это решение после столкновения с «бесцеремонным отношением Франции на ситуацию в Нигере».