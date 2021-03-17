Французские власти намерены ввести в столичном регионе карантин

Власти Франции рассматривают вариант с введением карантина в столичном регионе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

Французский премьер Жан Кастекс напомнил, что ситуация с коронавирусом в стране остается тревожной, поэтому во время выходных может быть установлен режим самоизоляции. По его словам, по этому вопросу пока нет конкретного решения.

«В среду совещание проведет совет обороны, мы будем рассматривать ситуацию», — уточнил глава правительства Франции.