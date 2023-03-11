Мир 11 марта 2023, 17:38 Французские ученые «оживили» древние вирусы, найденные в вечной мерзлоте. Они до сих пор опасны Ученые университета Экс-Марсель оживили найденные в вечной мерзлоте древние вирусы Unsplash

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Команда ученых под руководством профессора кафедры геномики и биоинформатики медицинского факультета французского Университета Экс-Марсель оживила древние вирусы, находившиеся в вечной мерзлоте. Как оказалось, они по-прежнему могут представлять опасность. Результаты исследования опубликовал журнал Viruses.

Ученые нашли архаичные вирусы в образцах вечной мерзлоты в Восточной Сибири и на Камчатке. Самому древнему вирусу — 48,5 тысячи лет, его обнаружили в образце почвы из подземного озера на глубине 16 метров. Самым молодым, найденным в туше мамонта, — около 27 тысяч лет. Ученые выделили 13 новых типов вирусов и успешно «активизировали» их, заразив амеб Acanthamoeba. С учетом глобального потепления такие результаты вызывают тревогу. Однако авторы исследования надеются, что современные антибиотики помогут держать ситуацию под контролем. При этом добавляют, что бактерии с генами устойчивости к антибиотикам «удивительно распространены в вечной мерзлоте».

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Ученые отметили, что иммунная система человека развивалась в контакте с вирусами и выработала устойчивость к ним, но с настолько древними штаммами люди не сталкивались в принципе, поэтому иммунитет может и не справиться.

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Ранее Жан-Мишель Клавери уже оживлял обнаруженные в вечной мерзлоте вирусы.