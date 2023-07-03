Мир 03 июля 2023, 09:43 Французские СМИ забили тревогу на фоне массовых протестов в стране Le Figaro сообщило о портящейся репутации Франции в связи с протестами в стране РИА «Новости»

Читать 360tv в

Репутация Франции в мире начала серьезно страдать на фоне происходящих в стране протестов и погромов. Об этом говорится в материале издания Le Figaro.

«Из-за нынешней ситуации визит в Париж уже отметил британский король Карл III. Теперь и Эммануэль Макрон вынужден оставаться в стране, отменяя запланированные зарубежные поездки. Наша репутация серьезно ухудшается», — написал журналист Франсуа-Ксавье Бурмо.

Реклама

Обозреватель напомнил, что Макрон также не посетил саммит Евросоюза по Украине в Брюсселе.

«Он говорил, что в течение нескольких дней останется во Франции. Поездка Макрона в Германию в итоге пройдет в среду, хотя изначально планировалась на понедельник», — добавил он.

Массовые погромы во Франции начались 27 июня, когда 17-летний подросток стал жертвой полицейского за неповиновение. Люди вышли на улицы и начали нападать на дома чиновников, разбивать витрины магазинов и поджигать машины.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков ранения получили семеро правоохранителей.