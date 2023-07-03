03 июля 2023, 09:43
Французские СМИ забили тревогу на фоне массовых протестов в стране
Le Figaro сообщило о портящейся репутации Франции в связи с протестами в стране
Репутация Франции в мире начала серьезно страдать на фоне происходящих в стране протестов и погромов. Об этом говорится в материале издания Le Figaro.
«Из-за нынешней ситуации визит в Париж уже отметил британский король Карл III. Теперь и Эммануэль Макрон вынужден оставаться в стране, отменяя запланированные зарубежные поездки. Наша репутация серьезно ухудшается», — написал журналист Франсуа-Ксавье Бурмо.
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Обозреватель напомнил, что Макрон также не посетил саммит Евросоюза по Украине в Брюсселе.
«Он говорил, что в течение нескольких дней останется во Франции. Поездка Макрона в Германию в итоге пройдет в среду, хотя изначально планировалась на понедельник», — добавил он.
Массовые погромы во Франции начались 27 июня, когда 17-летний подросток стал жертвой полицейского за неповиновение. Люди вышли на улицы и начали нападать на дома чиновников, разбивать витрины магазинов и поджигать машины.
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков ранения получили семеро правоохранителей.
Эммануэль Макрон
Франция
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