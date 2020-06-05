Французские СМИ: украинские мыши съели почти 2,7 тысячи вагонов зерна

Они написали, что «если в Киеве выдадут нечто еще более безумное, пора будет задуматься о том, чтобы переквалифицировать всю страну в гигантскую цирковую школу». По данным издания, кроме зерна пропала часть масла, спиртного, медицинских масок и консервов.

«Если украинские мыши начали открывать зубами консервы и распивать водку, пора задуматься о будущем человечества», — иронизирует автор статьи.

Также он уверен, что «Украина продала зерновые, вместо того чтобы складировать их на случай роста спроса и потенциального неурожая в этом году в связи с мерами против коронавируса и плохой погодой».

Ранее из официального Twitter Роскосмоса, который создали на основе аккаунта главы ведомства Дмитрия Рогозина, удалили некоторые старые твиты. Теперь там нет сообщений про окопы под Славянском и геев.