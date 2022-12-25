Мир 25 декабря 2022, 09:42 Французские СМИ удивились обилию предметов роскоши в российских магазинах Radiofrance: предметы роскоши поставляют в Россию вопреки западным санкциям РИА «Новости»

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Российские магазины по-прежнему заполнены премиальными товарами, несмотря на введенное западными странами эмбарго. Об этом сообщила французская радиостанция Radiofrance.

«В российских магазинах полно брендовых товаров от ведущих производителей, несмотря на введенные санкции. Вероятно, есть многие способы обхода введенных ограничений», — сказано в материале.

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Авторы статьи предположили, что одним из способов поставки предметов роскоши в Россию является параллельный импорт, с помощью которого продавцы получают санкционный товар высокого качества.

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«Несмотря на политический курс, некоторые компании продолжают поставлять свои товары в Россию, так как считают ее интересным для себя рынком», — добавили журналисты.

После начала специальной операции РФ на Украине по защите народа Донбасса многие страны ввели запрет на поставки в Россию предметов роскоши, в частности ювелирных украшений, люксовых часов, автомобилей, элитного алкоголя, брендовой одежды и других дорогостоящих товаров.

Глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин сообщал, что с начала мая в страну через параллельный импорт доставили более 2,4 миллиона товаров. В основном это автомобили, станки и промышленное оборудование.