Французские СМИ сообщили о новой тактике Пентагона на Украине

Минобороны США применяет на Украине новую тактику найма наемников для участия в боевых действиях. Об этом написал французский журнал Causeur со ссылкой на военный источник.

«Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит „аутсорсинг“, ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях», — рассказал собеседник издания.

Источник добавил, что такие люди находились на территории Украины с начала российской спецоперации.

Телеканал NBC в июле передавал, что зарубежные наемники на Украине сообщили о средствах ликвидации, которые всегда при них. Также иностранцы пожаловались на падение боевого духа. Оно связано, в частности, с задержками поставок нового оружия. Об этом сообщила газета «Известия».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целями являются защита жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация соседней страны.