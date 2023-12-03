Мир 03 декабря 2023, 03:39 Французские СМИ поменяли риторику о конфликте на Украине Филиппо: СМИ Франции полностью поменяли риторику об Украине Pixabay

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Французские СМИ полностью сменили риторику в отношении конфликта на Украине. Об этом в соцсети Х написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги!» — отметил политик.

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Поводом для возмущения Филиппо послужил сюжет на французском телеканале LCI с заголовком «Что, если в конечном итоге Украина проиграет».

Западные страны должны прекратить идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Россией, заявил Филиппо и призвал «проснуться». Политик потребовал начать диалог с Россией и перестать ориентироваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского о торжестве справедливости.