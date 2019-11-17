Французские СМИ отметили успех России в отказе от доллара

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» крепкого рубля Подробнее

В опубликованном материале говорится, что российский суверенный фонд отвернется от доллара и предпочтет другие валюты, такие как юань или евро.

«Для Москвы это средство протеста против американской гегемонии», — говорится в тексте издания.

Независимость от доллара также позволила России стабилизировать и укрепить рубль. С начала года курс российской национальной валюты вырос по отношению к доллару на 7,6%.

Заместитель министра финансов России Владимир Колычев ранее рассказал, что на доллар приходится чуть более трети всех активов российского суверенного фонда, который составляет 125 миллиардов долларов.

Но в 2020 году Фонд национального благосостояния России намерен сократить долю своих инвестиций в американской валюте.

Ранее немецкие СМИ сообщили о «возвращении» крепкого рубля, которому удалось после резкого падения из-за санкций Запада и удешевления нефти укрепиться по отношению к доллару и евро. В Европе и США сейчас отмечают снижение доходности, поэтому западные инвесторы начали вкладываться в рубль.