  • Французские СМИ отметили успех России в отказе от доллара

    17 ноября 2019, 09:32

    Андрей Иванов

    Россия успешно двигается к полному отказу от доллара.Это позволяет стране бороться с введенными против нее санкциями. Об этом написало издание Les Echos.
    Французские СМИ отметили успех России в отказе от доллара

    Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» крепкого рубля

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    В опубликованном материале говорится, что российский суверенный фонд отвернется от доллара и предпочтет другие валюты, такие как юань или евро.

    «Для Москвы это средство протеста против американской гегемонии», — говорится в тексте издания.

    Независимость от доллара также позволила России стабилизировать и укрепить рубль. С начала года курс российской национальной валюты вырос по отношению к доллару на 7,6%.

    Заместитель министра финансов России Владимир Колычев ранее рассказал, что на доллар приходится чуть более трети всех активов российского суверенного фонда, который составляет 125 миллиардов долларов.

    Но в 2020 году Фонд национального благосостояния России намерен сократить долю своих инвестиций в американской валюте.

    Ранее немецкие СМИ сообщили о «возвращении» крепкого рубля, которому удалось после резкого падения из-за санкций Запада и удешевления нефти укрепиться по отношению к доллару и евро. В Европе и США сейчас отмечают снижение доходности, поэтому западные инвесторы начали вкладываться в рубль.