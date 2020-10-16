Французские СМИ назвали убийцу учителя в пригороде Парижа «уроженцем Москвы»

Телеканал сообщает, что злоумышленнику было 18 лет. При это ранее газета Parisien писала, что предполагаемый нападавший родом из Алжира и родился в 1972 году.

По данным телеканала, родители учеников колледжа Конфлан-Сент-Онорин, где преподавал погибший, рассказали, что на одном из уроков преподаватель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Сейчас президент Франции Эммануэль Макрон, вместе с двумя министрами, прибыл на место происшествия. К ним должен присоединиться глава французского МВД Жеральд Дарманин.

В российской дипмиссии в Париже РИА «Новости» заявили, что Французские компетентные органы не обращались в посольство РФ с запросами после сообщений о российском происхождении предполагаемого убийцы профессора.

При этом позже Telegram-канал Baza сообщил, что в консульстве России во Франции подтвердили информацию о том, что по этому делу проходит 18-летний москвич.

В пятницу стало известно, что недалеко от Парижа неизвестный обезглавил человека. Перед атакой преступник выкрикивал исламистские лозунги. Злоумышленник был застрелен правоохранителями. Позже местные СМИ сообщили, что жертвой атаки стал преподаватель.

Было заведено уголовное дело по фактам «убийства в связи с террористической деятельностью» и «преступного террористического сообщества». Дело ведет антитеррористическая прокуратура.