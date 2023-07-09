Мир 09 июля 2023, 00:24 Французские силовики в Париже разогнали участников манифестации ТАСС: французские силовики разогнали участников манифестации против полицейского насилия РИА «Новости»

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Французские силовики разогнали манифестантов против полицейского насилия в Париже. Об этом сообщил ТАСС. Люди пытались собраться на площади Парижа, несмотря на запрет префектуры полиции.

Участники запрещенного шествия вышли на площадь Республики в столице Франции. Отмечается, что они не скандировали никаких лозунгов. Через некоторое время после начала мероприятия полицейские в защитном обмундировании начали зачищать площадь. Некоторым участникам манифестации были выписаны штрафы.

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Беспорядки во Франции идут уже почти две недели. Они начались после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка. По данным официальных органов, протестанты подожгли более 12 тысяч машин, отделения полиции.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что в связи с празднованием Дня Бастилии 13 и 14 июля будут приняты масштабные меры безопасности. В частности, это запрет на продажу фейерверков на фоне волны насилия из-за убийства подростка в Нантере.